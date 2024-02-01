Chicago Bulls'un, Zach LaVine ile ilgili takas söylentilerine rağmen son takas günü öncesinde "önemli" bir hamle yapmasının beklenmediği bildirildi.



Bulls ekibi, birçok takımdan LaVine de dahil olmak üzere en iyi oyuncularından bazıları için takas telefonları almış olsa da, ekibin 8 Şubat'taki son takas gününden önce bir hamle yapma zorunluluğu hissetmediği ortaya çıktı.



The Athletic'ten Darnell Mayberry'ye göre, "Chicago Bulls organizasyonu içinde veya çevresinde çok az kişi takımın büyük bir hamle yapacağını öngörüyor."



Mayberry ayrıca, Chicago'nun son hamle günü öncesinde bir takas yapması durumunda "bunun şaşkınlıkla karşılanacağını", çünkü oyuncularına gösterilen ilgiye rağmen "yönetimin önemli bir hamlede bulunmayacağına inanıldığını" da sözlerine ekledi.



2023-24 sezonu boyunca takas söylentilerine konu olan LaVine, bu sene sakatlıklarla boğuşuyor ve ayak bileği sakatlığı nedeniyle 18 Ocak'tan bu yana forma giymiyor.



Bulls'un yıldızı 25 maçta 19,5 sayı ortalamasıyla oynamıştı ve bu, 2017-18'den bu yana 20 sayının altına düştüğü ilk sezon olmuştu.



