Chicago Bulls yönetimi, Basketbol Operasyonları Başkan Yardımcısı Arturas Karnisovas ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.



Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley'nin haberine göre, genel menajer Marc Eversley ve başantrenör Billy Donovan'ın da görevlerinde kalması bekleniyor.



Karnisovas, Zach LaVine takasıyla ve 11. sıradan Matas Buzelis'i seçerek yeniden yapılanma sürecine odaklandı. Bulls yönetimi, şu anda NBA'in en kötü dokuzuncu derecesine sahip olan takımlarının draft şansını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.



Karnisovas, Nisan 2020'de Denver Nuggets'taki başarılı döneminin ardından Bulls'un basketbol operasyonlarının başına geçmişti.



