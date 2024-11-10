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Bülent Uygun: "İlk golü yedik, toparlanamadık"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ilk golün ardından toparlanamadıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun: 'İlk golü yedik, toparlanamadık'
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10 Kasım 2024 23:54
Son güncelleme 10 Kasım 2024 23:55
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ilk golün ardından toparlanamadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, şunları kaydetti:

"İlk golü yedikten sonraki süreçte toparlanmamız zor oldu. Elimizdeki en önemli oyunculardan Manaj'ın, Uğur Çiftçi'nin yokluğu, zaten 13-14 kişilik dar bir kadro yapısında, oyun planlarımızı bozdu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." 
 
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