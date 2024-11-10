Bülent Uygun: 'İlk golü yedik, toparlanamadık'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ilk golün ardından toparlanamadıklarını söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, şunları kaydetti:

