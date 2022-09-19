Buenos Aires Maratonu, Arjantin'de yapıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) da sponsorlar arasında yer aldığı 37. Buenos Aires Maratonu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.



Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 37. kez gerçekleştirilen Latin Amerika'nın en önemli maratonuna 8 binden fazla kişi katıldı. Maraton nedeniyle şehrin bir kısmında yollar trafiğe kapatıldı.



Kenyalıların öne çıktığı maratonda erkeklerde ilk 3'e giren Kenyalı atletler Victor Kipchirchi, 2 saat 7 dakika 5 saniye ile birinciliği, Edwin Kiptoo 2 saat 9 dakika 32 saniye ile ikinciliği ve Victor Kiplimo, 2 saat 11 dakika 43 saniye ile üçüncülüğü elde etti.



Kadınlarda ise Kenyalı atlet Rodah Jepkorir Tanu, 2 saat 26 dakika 50 saniye ile birinci, Etiyopyalı atlet Kasu Lemeneh 2 saat 28 dakika ile ikinci, Kenyalı Sharon Cherop 2 saat 28 dakika 56 saniye ile üçüncü oldu.





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