Görevden alınmadan önce Phoenix Suns başantrenörü olan Mike Budenholzer'ın, yıldız oyuncu Bradley Beal'a defansif bir rol yüklemeye çalıştığı öğrenildi.



NBA muhabiri Chris Haynes'in Haynes Briefs programında aktardığına göre, Budenholzer sezon başında Beal ile yaptığı birebir görüşmede, "Bu takımın Jrue Holiday'i olmanı istiyorum" dedi.



Budenholzer'ın 2021'de Milwaukee Bucks ile kazandığı şampiyonlukta Holiday'in savunmadaki etkisi çok büyük olmuştu. Ancak Beal'ın bu kıyaslamaya sıcak bakmadığı ve bu role karşılık vermediği ifade edildi.



Haynes'e göre, böyle bir isteği iletmenin daha etkili bir yolu, direkt bir kıyaslama yapmak yerine savunma görevlerini açıkça tarif etmek olabilirdi.



Kariyeri boyunca daha çok skor üretimi ve bireysel hücum oyunuyla öne çıkan Beal, bu sezon yalnızca 17.0 sayı ortalaması yakalayarak 2014-15'ten bu yana en düşük skor ortalamasında kaldı. Beal ayrıca 3.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamasıyla 53 maçta 32.1 dakika süre aldı.



