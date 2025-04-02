Milwaukee Bucks, Phoenix Suns karşısında 133-123'lük galibiyet alırken sahadan %68.9 isabetle şut attı. Bu oran, NBA'de 1998 yılından bu yana görülen en yüksek saha içi şut yüzdesi oldu.



Bucks, maç boyunca 74 şutta 51 isabet bularak olağanüstü bir şut performansı sergiledi.



"Takım arkadaşlarıma sürekli 'Hayatımız için savaşıyoruz' diyordum. Onlar şaka yaptığımı sanıyor ama şaka yapmıyorum. Burada gerçekten mücadele ediyoruz, her galibiyet önemli," diyen Giannis Antetokounmpo, maçı 37 sayı ve 11 asistle tamamladı.



Bucks forması giyen sekiz oyuncunun tamamı %50'nin üzerinde isabet oranıyla şut kullandı. Takım ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden 29'da 17 ile yüksek bir yüzde yakaladı.



"İnanılmaz bir hücum takımı olmaya çok yakınız," diyen başantrenör Doc Rivers, "Diğer gece ilk yarıda %70 şut attık, bu gece %68.9 ile oynadık. Eğer ribaundlara daha iyi konsantre olup top kayıplarını minimize edebilirsek, sezonun geri kalanında büyük bir çıkış yapabiliriz," şeklinde konuştu.



