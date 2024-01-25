Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, eski koç Adrian Griffin'in işinin son verilmesine yol açan etmenin "kazanma aciliyeti" olduğunu söyledi.



Horst, geçtiğimiz Salı günü ekibin yalnızca 43 maçın ardından koç Griffin'i göndermesine neden olan durumun oyunculardan kaynaklandığı fikrine karşı çıktı.



Horst, düzenlediği bir basın toplantısında Griffin'in gönderilme sebebinin, bu sezon takımın şampiyonluk olasılığını en üst düzeye çıkarmak adına grubu koçluk düzeyinde geliştirmek istemesine dayandığını açıkladı:



"Bu, oyuncuların yorumlarına dayalı verilmiş bir karar değildi. Neyin söylenip söylenmediği önem taşımıyordu. Benim işim bu. Ayrıca organizasyonun tüm alanlarını ve bu gruptan alabileceğimizin en fazlasını alıp almadığımızı değerlendirmek de hepimizin görevi. Bu grubun yetenek düzeyini daha iyi ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyorsak, bu değişikliği yapmamız gerekiyordu.



Değişen dinamiklerimizin, aciliyet duygumuzu artırdığını düşünüyorum. Bunlar özel fırsatlardır. Yetenek ve takıma bağlılık durumu daha özel ve önemli hale gelmiş durumda. Şu anda iyi bir takım olduğumuza inandığımızı da söyleyebilirim. Gelişmelerle birlikte, çok daha iyi olma şansımız bulunuyor."



Griffin yönetiminde Bucks bu sezon hücum verimliliğinde 2. sırada yer almış, ancak savunma verimliliğinde geçen sezonki dördüncü sıraya kıyasla 22. sıraya gerilemişti.



