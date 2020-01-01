Bucks, Bogdan uğruna Barnes'ın sözleşmesini üstlenebilir!

Milwaukee Bucks'ın, Sacramento King guardı Bogdan Bogdanovic için bir anlaşma yapabilmesi durumunda, Harrison Barnes'ın sözleşmesini üstlenebileceği iddia edildi.



Bucks için bildirilen hedeflerden biri olan Bogdanovic, sınırlı bir serbest oyuncu konumunda ve takas olmasının muhtemel olarak tek yolunun, imza ve takas olması bekleniyor.



ESPN'den Zach Lowe'a göre Bucks, Kings ile gerçekten temas halinde olup olmadığı net olmasa da, Harrison Barnes'ı da almalarını içeren benzer senaryoları değerlendirdi:



"Her durumda, Bucks aktif olacak. Sacramento Kings'teki, bir imza ve takasa ihtiyaç duyabilecek sınırlı bir serbest oyuncu olan Bogdan Bogdanovic'i çok seviyorlar. Kaynakların ESPN'e bildirdiği üzere, Bucks, Harrison Barnes'ı da alabilecekleri senaryoları değerlendirdi. Kings ile ciddi görüşmelere girip girmedikleri henüz belli değil. (Herhangi bir oyuncuyu imza ve takasla kazanmak, sabit maaş sınırını tetikleyen bir durum.)"



Barnes'ın, önümüzdeki üç yıl boyunca 60 milyon doların üzerinde bir alacağı bulunuyor ve Bogdanovic'i alma meselesi varken, bu maaş miktarı göz önüne alındığında, tam olarak sağlam bir ekleme gibi gözükmeyebilir. Bununla birlikte, Milwaukee kısa kadro ile oynadığında, yakın zamanda emekli olan Marvin Williams'ın, Giannis Antetokounmpo'nun yanında bıraktığı uzun boşluğunu doldurmak için de gelebilir.



