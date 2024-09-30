Bucaspor 1928 ilk üzüntüsünü yaşadı

Bucaspor 1928, Serik Belediyespor'a 1-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928 ilk üzüntüsünü yaşadı
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30 Eylül 2024 15:52
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk mağlubiyet üzüntüsünü Serik Belediyespor deplasmanında yaşadı. 

Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak maratona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler Serik Belediyespor'a 1-0 yenildi. İkinci yarının hemen başında yediği golle yenik duruma düşen Bucaspor 1928, eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu üzgün olduklarını ancak gereken dersleri çıkarıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi.
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