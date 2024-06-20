Bucaspor 1928'de belirsizlik hakim

TFF 2'nci Lig ekibi Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması henüz netlik kazanmadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928'de belirsizlik hakim
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20 Haziran 2024 14:09
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması henüz gerçekleşemedi.

Uzun süredir yönetimle görüşmeyi bekleyen Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın belirsizlik yüzünden başka kulüplerle temaslara başladığı öğrenildi.

Kurmaylarla bir türlü masaya oturamayan Dumlupınar'a 2'nci ve 3'üncü Lig'den tekliflerin geldiği ifade edilirken, deneyimli teknik adamın Bucaspor 1928 yönetimine 1 hafta süre verdiği de kaydedildi.

Geçen sezon ligin bitmesine üç hafta kala Dumlupınar, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle kazan kaldırmış ve yönetime tepki göstermişti.

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