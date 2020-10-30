"Bu performansın sebebi erken gol"

Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo, Erzurumspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Bu performansın sebebi erken gol'
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30 Ekim 2020 23:28
Fatih Karagümrüklü futbolcu Erik Sabo, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendikleri maçta buldukları erken golün farklı skoru elde etmelerinde etkili olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sabo, ilk yarıda önde baskı yaptıklarını dile getirerek, "Onların yaptığı hataları değerlendirerek gole çevirdik. İlk yarıda 3 gol bulduk, ikinci yarıda da 2 gol atarak bunu devam ettirdik. Erken gol, bu performansı sergilememizde etkili oldu." diye konuştu.

Bu sezon ligde 4 gol attığını hatırlatan Erik Sabo, "Performansım iyiye gidiyor. Takım için elimden geleni yapıyorum. Hocamızın da oyuncularla güzel iletişimi var. Bunun da verimli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



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