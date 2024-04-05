Brunson, sezon sonrasında Knicks'le kontratını uzatmaya "açık"

New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'un sezon sonrasında sözleşme uzatma görüşmelerine "açık" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Brunson, sezon sonrasında Knicks'le kontratını uzatmaya 'açık'
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05 Nisan 2024 11:25
New York Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'un sezon sonrasında sözleşme uzatma görüşmelerine "açık" olduğu bildirildi.

Newsday'den Steve Popper, Brunson'ın 2023-24 sezonundan sonra Knicks'le olası bir sözleşme uzatmasını tartışmaya "açık" olacağını söyledi:

"Jalen Brunson'ın bu yaz kontratını uzatmak için görüşmelere açık olacağına dair söylentiler duydum."

Brunson'ın, 2022 yazında Knicks'le imzaladığı ve 2025-26 sezonu için 24,96 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu da içeren dört yıllığı 104 milyon dolarlık sözleşmesinin bitmesine iki sezon daha bulunuyor.

Anlaşmayı imzaladıktan sonra beklentileri aşan 27 yaşındaki oyuncu, Knicks formasıyla 25,9 sayı ortalaması yakalamış olmasının yanı sıra, geçtiğimiz Şubat ayında kariyerinde ilk kez All-Star seçildi ve 27,8 sayı ortalaması ile 2023-24 sezonunda tüm oyuncular arasında dördüncü sırada yer aldı.

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