Geçen sezon Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselen New York Knicks'in süperstarı Jalen Brunson, takımın başarısında en kritik faktörün zihniyet olacağını vurguladı.Knicks, 2024-25 sezonunda 25 yıl aradan sonra Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselerek büyük bir çıkış yaptı ve ligin ciddi takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Ancak takım, bunun yeterli olmadığının farkında.Games Hub'dan D.J. Siddiqi'ye konuşan Brunson, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak için sahip olunması gereken yaklaşımı şu sözlerle açıkladı:Brunson, her geçen yılın Knicks için önemli bir öğrenme süreci olduğuna dikkat çekti:Knicks'in geçen sezonki playoff performansı da bu gelişimi ortaya koydu. İlk turda Detroit Pistons'ı rahat bir şekilde geçtikten sonra, yarı finalde Boston Celtics'e karşı sergiledikleri geri dönüşlerle büyük bir direnç ve azim gösterdiler.Bu yükselişte en önemli etkenlerden biri Karl-Anthony Towns'un takıma katılması oldu. Brunson, röportajda yıldız pivotun takıma katkısını özellikle vurguladı.Knicks, bu yaz kadrosunu korumak için büyük yatırım yaptı. Mikal Bridges'e dört yıllık, 150 milyon dolarlık bir sözleşme teklif ederek ilk beşini geleceğe güvence altına aldı.