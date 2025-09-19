19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
0-05'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Brunson: "Doğu Finaliyle yetinemeyiz"

Geçen sezon Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselen New York Knicks'in süperstarı Jalen Brunson, takımın başarısında en kritik faktörün zihniyet olacağını vurguladı.

19 Eylül 2025 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Knicks, 2024-25 sezonunda 25 yıl aradan sonra Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselerek büyük bir çıkış yaptı ve ligin ciddi takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Ancak takım, bunun yeterli olmadığının farkında.

Games Hub'dan D.J. Siddiqi'ye konuşan Brunson, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak için sahip olunması gereken yaklaşımı şu sözlerle açıkladı:


"Umarım yeni sezona, sadece bir kez daha Doğu Konferansı Finalleri'ne döneceğimizi düşünerek başlamayız. Bu süreci tekrar yaşamamız, gelişmeye devam etmemiz ve o eşiği aşmak için mücadele etmemiz gerekiyor."

Brunson, her geçen yılın Knicks için önemli bir öğrenme süreci olduğuna dikkat çekti:

"Her yıl istikrarlı adımlar attığımızı düşünüyorum. Takımımızın en iyi yanı, birlikte oluşturduğumuz kimya. Bize bu yolculukta yardımcı olan birçok insan var. Bulunduğumuz noktadan memnun olmak için bir sebep yok."

Knicks'in geçen sezonki playoff performansı da bu gelişimi ortaya koydu. İlk turda Detroit Pistons'ı rahat bir şekilde geçtikten sonra, yarı finalde Boston Celtics'e karşı sergiledikleri geri dönüşlerle büyük bir direnç ve azim gösterdiler.

Bu yükselişte en önemli etkenlerden biri Karl-Anthony Towns'un takıma katılması oldu. Brunson, röportajda yıldız pivotun takıma katkısını özellikle vurguladı.

Knicks, bu yaz kadrosunu korumak için büyük yatırım yaptı. Mikal Bridges'e dört yıllık, 150 milyon dolarlık bir sözleşme teklif ederek ilk beşini geleceğe güvence altına aldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
