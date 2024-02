New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, eski takımı Dallas Mavericks'in kendisine dört yıllığı 55 milyon dolarlık sözleşme uzatması vermeyi iki kez reddettiğini açıkladı.



'All the Smoke' isimli podcast'te konuşan Brunson, Mavericks'in 2022 yazına kadar kendisinden ayrılmaya ne kadar hazır olduğunu dile getirdi.



Mavericks'e dört yıllığı 55 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması için iki kez başvurmuş olan Brunson'ın, o yaz Knicks'le 104 milyon dolarlık bir kontrat imzalamadan önce iki kez reddedilmiş olduğu ortaya çıktı:



"Dallas'ta kalmayı gerçekten çok istiyordum. Dallas'taki son sezonumdan önce kontratımızı uzatmaya çalışmıştık. Alabileceğimiz en fazla para dört yıl için 55 milyon dolardı. Ben buna razıydım ve orada uzun süre kalmak istiyordum fakat menajerim 'daha fazlasını alabilirsin' diyordu. Lakin ben kendimi güvenceye almak istediğimi söylemiştim.



İlk 20-25 maçta hangi noktada olduklarını görmek istemişlerdi. Sonra gidip 'eğer anlaşmak isterseniz biz hazırız' demiştik fakat yine ret cevabı almıştık. Sonrasında ise son takas günü teklif sunulduğunda ben istememiştim."



Jalen, maç başına 16,3 sayı, 4,8 asist ve 0,8 top çalma ortalamaları ve %50,2 şut isabetiyle Luka Doncic'in yanında iyi bir yardımcı yıldız rolü üstlenmişti. Dallas'tan ayrıldığından beri ise NBA'de gerçek bir yıldız olduğunu kanıtlayan Brunson, ligi kasıp kavuran Knicks takımının en yeni yüzü haline gelmiş durumda.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU