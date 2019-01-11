Bruma'dan Fatih Terim ve transfer sözleri

RB Leipzig forması giyen Bruma, eski takımı Galatasaray ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulundu.
"Fatih Terim'i bu kadar iyi yapan nedir?" sorunu yöneltilen Bruma, "Genç oyuncularla çok iyi çalışıyor. İdmanlardan sonra onları yanına çeker ve oyunları ile ilgili konuşur. İletişimi çok iyidir" cevabını verdi.
Galatasaray ile oynayacakları maç için de konuşan Portekizli oyuncu, "Maçı iple çekiyorum. Hocam ile tekrar karşılaşmak güzel olacak. İyi bir hazırlık maçı geçirmeyi umuyorum" dedi.
"ŞU ANDA LEIPZIG'DE MUTLUYUM"
Transfer iddialarına da cevap veren genç oyuncu, "Olmak istediğim yerdeyim. Benim yaşımdaki oyuncuların çok oynaması gerekiyor ki ben milli takımda da oynamayı hedefliyorum. Şu anda Leipzig'de mutluyum" diye konuştu.
Galatasaray ile RB Leipzig, 12 Ocak Cumartesi TSİ 17:00'de karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY İDMANINI ZİYARET ETTİ
Öte yandan Bruma, Galatasaray idmanını ziyaret etti ve Fatih Terim ile eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
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"Fatih Terim'i bu kadar iyi yapan nedir?" sorunu yöneltilen Bruma, "Genç oyuncularla çok iyi çalışıyor. İdmanlardan sonra onları yanına çeker ve oyunları ile ilgili konuşur. İletişimi çok iyidir" cevabını verdi.
Galatasaray ile oynayacakları maç için de konuşan Portekizli oyuncu, "Maçı iple çekiyorum. Hocam ile tekrar karşılaşmak güzel olacak. İyi bir hazırlık maçı geçirmeyi umuyorum" dedi.
"ŞU ANDA LEIPZIG'DE MUTLUYUM"
Transfer iddialarına da cevap veren genç oyuncu, "Olmak istediğim yerdeyim. Benim yaşımdaki oyuncuların çok oynaması gerekiyor ki ben milli takımda da oynamayı hedefliyorum. Şu anda Leipzig'de mutluyum" diye konuştu.
Galatasaray ile RB Leipzig, 12 Ocak Cumartesi TSİ 17:00'de karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY İDMANINI ZİYARET ETTİ
Öte yandan Bruma, Galatasaray idmanını ziyaret etti ve Fatih Terim ile eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın