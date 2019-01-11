Bruma'dan Fatih Terim ve transfer sözleri

"ŞU ANDA LEIPZIG'DE MUTLUYUM"

GALATASARAY İDMANINI ZİYARET ETTİ

forması giyen, eski takımı Galatasaray ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulundu." sorunu yöneltilen Bruma, "" cevabını verdi.Galatasaray ile oynayacakları maç için de konuşan Portekizli oyuncu, "" dedi.Transfer iddialarına da cevap veren genç oyuncu, "" diye konuştu.Galatasaray ile RB Leipzig, 12 Ocak Cumartesi TSİ 17:00'de karşı karşıya gelecek.Öte yandan Bruma, Galatasaray idmanını ziyaret etti ve Fatih Terim ile eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.