Bruma, Portekiz'i sallıyor

Braga forması giyen Armindo Bruma, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bruma, Portekiz'i sallıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2024 17:47
Son güncelleme 26 Kasım 2024 18:01
Portekiz ekiplerinden Braga'da forma giyen Armindo Bruma, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Braga formasıyla 20 maça çıktı. Bruma, bu karşılaşmalarda 7 kez gol sevinci yaşadı. Portekizli futbolcu, 7 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 7 kez de gol pası verdi.

Bruma, Braga'daki bu performansıyla Portekiz'de en çok konuşulan oyunculardan biri oldu.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Bruma'nın kulübü Braga ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery