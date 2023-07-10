Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Dillon Brooks'un, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre takımla olan sözleşmesinin dört yıllığı 86 milyon dolara ulaştığı ve bonuslarla 90 milyon dolara kadar yükselebileceği bildirildi.



2022'nin ikinci savunma beşinin bir parçası olan Brooks, tüm kariyerini Memphis Grizzlies ile geçirmiş ve son birkaç sezonda takımın çekirdeğinin önemli bir parçası haline gelmişti.



Ancak, hem normal sezonda hem de playofflarda performansındaki düşüş, takımın ondan ayrılmaya karar vermesine neden olmuştu. Grizzlies kendisinin yerine, takıma biraz daha hücum gücü sağlayabilecek olan Marcus Smart'ı takas etmeye karar vermişti.



Geçtiğimiz sezon Brooks, %39,6 şut isabetiyle 14.3 sayı, 3,3 ribaund ve 2,6 asist ortalamaları yakalamıştı.



