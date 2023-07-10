Brooks'un kontrat değeri 90 milyon dolara varabilir!

Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Dillon Brooks'un, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre takımla olan sözleşmesinin dört yıllığı 86 milyon dolara ulaştığı ve bonuslarla 90 milyon dolara kadar yükselebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Brooks'un kontrat değeri 90 milyon dolara varabilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2023 10:31
Houston Rockets'ın yeni oyuncusu Dillon Brooks'un, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre takımla olan sözleşmesinin dört yıllığı 86 milyon dolara ulaştığı ve bonuslarla 90 milyon dolara kadar yükselebileceği bildirildi.

2022'nin ikinci savunma beşinin bir parçası olan Brooks, tüm kariyerini Memphis Grizzlies ile geçirmiş ve son birkaç sezonda takımın çekirdeğinin önemli bir parçası haline gelmişti.

Ancak, hem normal sezonda hem de playofflarda performansındaki düşüş, takımın ondan ayrılmaya karar vermesine neden olmuştu. Grizzlies kendisinin yerine, takıma biraz daha hücum gücü sağlayabilecek olan Marcus Smart'ı takas etmeye karar vermişti.

Geçtiğimiz sezon Brooks, %39,6 şut isabetiyle 14.3 sayı, 3,3 ribaund ve 2,6 asist ortalamaları yakalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery