Brooks, Memphis ayrılığı için kendisini "eski sevgiliye" benzetti

Houston Rockets'ın forveti Dillon Brooks, eski takımı Memphis Grizzlies hakkında konuştu ve kendisi için "eski sevgili" benzetmesi yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Brooks, Memphis ayrılığı için kendisini 'eski sevgiliye' benzetti
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22 Kasım 2023 12:12
Son güncelleme 22 Kasım 2023 12:25
Houston Rockets'ın forveti Dillon Brooks, eski takımı Memphis Grizzlies hakkında konuştu ve kendisi için "eski sevgili" benzetmesi yaptı.

Houston Chronicle'a verdiği röportajda Brooks, Rockets ve Grizzlies'in bu sezon performans farklılıkları göz önüne alındığında, ayrılışından sonra eski takımının kendisinin ne kadar değerli olduğunu artık anladığını söyledi:

"Tıpkı bir eski sevgili gibi. Ayrılana kadar ne kadar iyi biri olduğunu göremeyebiliyorsunuz. Ben geçmişe bakmıyorum. Burada bu adamlarla bir gelecek inşa ediyorum. Kontratımdaki üç sene ve daha fazlası için buradayım. Rockets'ın playofflara geri dönmesini ve ligin en iyi takımlardan biri olmasını istiyorum."

Brooks ayrıca şu anda oynadığı Rockets'ın aksine, Memphis'in artık fiyakası olmadığını iddia etti:

"Artık sizlerin de gördüğü üzere, fiyakaları kalmadı. Bizim var ama. Burada bir kimlik oluşturuyoruz ve her maçta bunu daha da çok gösteriyoruz. Arkadaşlarım için istediğim şey de bu. Hepsinin en iyi basketbolu oynamaları."

Grizzlies, geçtiğimiz yaz döneminde Brooks'la arasındaki bağı hızlıca kesmiş, saha dışında yaptığı açıklamalarla tartışmalı geçen sezonun ardından kendisini 'hiçbir koşulda' tutmayacağını duyurmuştu.

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