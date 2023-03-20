Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks, 35 bin dolar para cezasına yol açan kameraman itme olayında herhangi bir kasti hareketi olmadığını iddia etti.



Brooks, geçtiğimiz hafta Miami Heat'e karşı oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde boştaki topu kovalamaya çalışırken kenarda çekim yapan bir kameramana çarpmıştı. Temas kurduğu kameramanı iten ve düşmesine sebep olan Brooks'un, kendisini kaldırmadığı veya özür dilemediği dikkat çekmişti.



Brooks'un bu hareketi, lig ofisi tarafından 35 bin dolar para cezası almasına yol açmıştı. Grizzlies oyuncusu bu olaydan ötürü özür dileyerek, niyetinin bu olmadığını iddia etti:



"Kendisini hiçbir şekilde incitmek istemedim. Ben öyle bir insan değilim."



Brooks bu sezon 14.3 sayı, 3.3 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalıyor.





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