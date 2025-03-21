Los Angeles Lakers'ın genç guardı Bronny James, Milwaukee Bucks'a 119-89 kaybedilen karşılaşmada NBA kariyerinin en iyi performansını sergileyerek 17 sayı ve 5 asist üretti.



Yıldız oyuncularından yoksun sahaya çıkan Lakers, Milwaukee karşısında ağır bir yenilgi aldı. Ancak bu durum, genç oyuncuların kendilerini göstermesi için bir fırsat sundu.



Bu fırsatı en iyi değerlendiren isim Bronny James oldu. Sahada yüksek verimlilikle oynayan James, %70 şut isabetiyle 17 sayı ve 5 asist üreterek NBA kariyerinde bir ilki başardı.



Bu performansıyla, Lakers tarihinde Magic Johnson'dan bu yana bir maçta bu istatistiklere ulaşan en genç çaylak oldu. Magic, aynı başarıyı 1979'da gerçekleştirmişti.



Maç sonrası konuşan Bronny James, mütevazı bir şekilde bu fırsata minnettar olduğunu dile getirdi:



"Özgüvenimi ve rahatlığımı sahada geçirdiğim süreyle kazandım. Elime geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Benim için en önemli şey, her an hazır kalmak ve bu gece olduğu gibi şansları iyi değerlendirmek."



Bu sezon Lakers formasıyla sınırlı süreler almasına rağmen (2.3 sayı, 0.6 ribaund, 0.6 asist ortalamaları), G-League'de dikkat çekici performanslar sergileyerek 20 sayı, 5 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



