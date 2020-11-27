Bronny James boy attı, neredeyse babasının boyuna yetişti!

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in serpilmesine hayran kaldığını söyledi.
Bronny James, lise basketbol kariyerinin ikinci sınıfına giriyor ve babası LeBron'un yıllar içinde ortaya koyduğu mirası devam ettirmek için büyük bir baskı altında.
16 yaşındaki oyuncu, babası LeBron ile birlikte antrenman yaptığı bir fotoğraf ortaya çıktığında, tekrar gündeme oturdu. İnanılmaz bir serpilme örneği gösteren Bronny, fotoğrafta babası kadar uzun görünüyordu ve kısa sürede viral olmayı başardı.
UNDISPUTED programında Shannon Sharpe ve Skip Bayless, Bronny'nin bu fotoğrafını tartıştılar.
Skip, şu şekilde konuştu: "Şu serpilmeye bak. Fotoğrafı gördüğümde herhalde 1.95 vardır dedim. Babası 2.06 boyundaydı. Bronny 2.01'e ulaşabilir mi? Kim bilir? Onu en son lise birinci sınıf öğrencisiyken görmüştüm, o zaman 1.85 falan gibi duruyordu. LeBron bu fotoğrafa photoshop yaptırmadıysa, bilemiyorum."
"ÇETE SEMBOLÜ MÜ YAPIYOR?"
Skip, daha sonra resimde dört parmağını gösteren LeBron ile dalga geçmeden edemedi: "Sonra LeBron beni şaşırttı, çünkü ilk bakışta ne yaptığını anlayamadım. 'Çete sembolü mü yapıyorsun?' demiştim. Eliyle dört yapıyordu. Aşağıya doğru yaptığı için memnundum çünkü aşağıya gösterilmeyi hak ediyorlar. Çünkü finallerde (eliyle 6'yı gösteriyor) bu kadar mağlubiyeti var."
Skip, LBJ'den bu fotoğrafları paylaşmak yerine, oğlunu eğitmesini istediğinde, Sharpe şu şekilde karşı çıktı: "Skip, zaten bunu yapıyor. James'ten daha iyi bir öğretmen olabilir mi?"
Bayless'ın cevabı ise "Jordan olabilir ama o bir şeyler öğretmenin üzerinde pek durmuyordu. Kendi çocuklarına öğretmek istememişti. Kendine saklıyor."
şeklinde oldu."BİRKAÇ SANTİM DAHA BOY ATABİLİR!"
Sharpe ve Skip ayrıca, Bronny'nin nasıl bir oyuncu olduğundan da bahsettiler: "Bronny'nin üniversite basketbolu seviyesi ile ilgili ilk incelemeleri, onun o seviyede oldukça iyi olacağı yönündeydi. Şimdi bu şekilde bir serpilme yaşadı ve bence hala birkaç santim boy atabilir."
James'in en büyük destekçilerinden biri olan Sharpe, şunları söyledi: "Canavar gibi olmayacağı bir gelecek görmemiz, zor... Babasının vücudunu alıyor."