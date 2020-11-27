Bronny James boy attı, neredeyse babasının boyuna yetişti!

"ÇETE SEMBOLÜ MÜ YAPIYOR?"

"BİRKAÇ SANTİM DAHA BOY ATABİLİR!"

Fox Sports analisti Skip Bayless, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in serpilmesine hayran kaldığını söyledi.Bronny James, lise basketbol kariyerinin ikinci sınıfına giriyor ve babası LeBron'un yıllar içinde ortaya koyduğu mirası devam ettirmek için büyük bir baskı altında.16 yaşındaki oyuncu, babası LeBron ile birlikte antrenman yaptığı bir fotoğraf ortaya çıktığında, tekrar gündeme oturdu. İnanılmaz bir serpilme örneği gösteren Bronny, fotoğrafta babası kadar uzun görünüyordu ve kısa sürede viral olmayı başardı.UNDISPUTED programında Shannon Sharpe ve Skip Bayless, Bronny'nin bu fotoğrafını tartıştılar.Skip, şu şekilde konuştu:Skip, daha sonra resimde dört parmağını gösteren LeBron ile dalga geçmeden edemedi:Skip, LBJ'den bu fotoğrafları paylaşmak yerine, oğlunu eğitmesini istediğinde, Sharpe şu şekilde karşı çıktı:Bayless'ın cevabı iseşeklinde oldu.Sharpe ve Skip ayrıca, Bronny'nin nasıl bir oyuncu olduğundan da bahsettiler:James'in en büyük destekçilerinden biri olan Sharpe, şunları söyledi: