Brighton, WBA'ya galibiyeti sundu

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında West Bromwich Albion, konuk ettiği Brighton'ı 1-0 mağlup etti. Brighton, mücadelede 2 penaltı kaçırdı, 1 golü de geçersiz sayıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Brighton, WBA'ya galibiyeti sundu
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27 Şubat 2021 20:17
İngiltere Premier Lig'de 26. hafta müsabakasında WBA, Brighton'ı ağırladı.

The Hawthorns Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, WBA'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 11. dakikada Kyle Bartley kaydetti.

Brighton, 19. dakikada Pascal Gross ve 75. dakikada Welbeck'in ayağından kullanılan penaltılardan yararlanamadı. Konuk ekibin 30. dakikada Dunk ile bulduğu gol VAR kontrolü sonrasında geçersiz sayıldı.

WBA'da Mbaye Diagne, 83. dakikada yerini Robson-Kanu'ya bıraktı. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ise mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan WBA, 17 puanla 19. sırada yer aldı. 4 maçtır galibiyet alamayan Brighton ise 26 puanla 16. sırada yer buldu.

WBA, gelecek hafta Everton'ı konuk edecek. Brighton ise Leicester'ı ağırlayacak.



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