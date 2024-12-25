Brighton'dan Ferdi ile mesaj!

Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile bir Noel paylaşımında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Brighton'dan Ferdi ile mesaj!
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25 Aralık 2024 16:22
Son güncelleme 25 Aralık 2024 16:29
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

İngiliz ekibinden Ferdi ile verilen Noel mesajında, "Ferdi şenlik havasında" ifadeleri kullanıldı. Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yaptığı bu paylaşım, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'den yaz aylarında Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle İngiliz ekibinde 8 maçta süre buldu. Ferdi, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Brighton'ın kullandığı Ferdi Kadıoğlu fotoğrafı:




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