Brighton'da Ferdi Kadıoğlu hazırlığı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Ferdi Kadıoğlu'nun en ciddi talibi Brighton'dan neredeyse transferi kesinleştirecek bir hamle geldi.

, Fotoğraf; AA
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Brighton'da Ferdi Kadıoğlu hazırlığı!
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21 Ağustos 2024 10:58
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 11:22
Fenerbahçe'nin adı transerde Premier Lig ekibi Brighton ile anılan milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olurken İngiliz ekibinden flaş bir hamle geldi.

EN CİDDİ TALİP BRIGHTON

Özellikle son 2 sezonda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunan yıldız futbolcunun en ciddi talibi Premier Lig ekibi Brighton olarak öne çıkmıştı.

35 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İngiliz takımının Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilmiş ve sarı - lacivertlilerin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edilmişti.

Son zamanlarda ilk 11'de forma şansı bulamayan ve maçlara yedek kulübesinde başlayan Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri nedeniyle müsabakalara kenarda başladığı yazılmıştı.

TRANSFERİ NEREDEYSE KESİNLEŞTİREN HAMLE

Bu durum sonrasında Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in hamlesi açıklandı.

Yağız Sabuncuğlu'nun haberine göre Hürzeler, sol bek Valentin Barco'nun takımdan ayrılmasına onay verdi ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

Alman teknik direktörün bu hamlesinin Ferdi Kadıoğlu transferinin tamamlanması sonucu oluştuğu belirtildi.  




 
 

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