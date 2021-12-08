Brezilyalı efsane Pele tekrar hastaneye kaldırıldı!

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin, kolon tümörü tedavisi görmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Brezilyalı efsane Pele tekrar hastaneye kaldırıldı!
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08 Aralık 2021 19:01
Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin, kendisinde tespit edilen kolon tümörünün tedavisi için tekrar hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

81 Yaşındaki efsane, Eylül ayında tespit edilen kanser tedavisi için bir ameliyat geçirmiş ve yaklaşık bir ay hastanede yatmıştı.

Ameliyat sonrası taburcu olan Pele, hastaneden yapılan açıklamaya göre tekrar tedavi altına alındı.

Futbol efsanesi geçen ay sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve her gün daha iyi hissettiğini söylemişti.


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