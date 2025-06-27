Brentford'un yeni teknik direktörü!

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Thomas Frank'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Keith Andrews'i getirdi.
Thomas Frank'in Tottenham ile anlaşması sonrası Brentford yönetiminin gözünde en doğru aday Keith Andrews oldu.
Brentford'da teknik direktör rolüne getirilen Keith Andrews, geçtiğimiz sezon Brentford'a antrenör olarak gelmişti.
Thomas Frank'in Tottenham ile anlaşması sonrası Brentford yönetiminin gözünde en doğru aday Keith Andrews oldu.
Brentford'da teknik direktör rolüne getirilen Keith Andrews, geçtiğimiz sezon Brentford'a antrenör olarak gelmişti.
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