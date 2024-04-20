İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brentford, Luton Town deplasmanına konuk oldu. Kenilworth Road'daki maçta kazanan 5-1'lik skorla Brentford oldu.



Brentford'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 45'te Yoane Wissa, 62'de Ethan Pinnock, 64. dakikada Keane Lewis-Potter ile 86. dakikada Kevin Schade attı. Luton Town'un tek golü 90+2'de Luke Berry'den geldi.



Bu sonucun ardından Brentford, 35 puana yükseldi. Luton Town, 25 puanda kaldı.



Brentford, ligin bir sonraki haftasında bu kez Everton ile deplasmanda karşılaşacak. Luton Town, Wolverhampton'ın konuğu olacak.





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