Charlotte Hornets forveti Brandon Miller'ın, sağ bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.



Hornets, Miller'ın Perşembe günü sağ bileğindeki yırtık bağı onarmak için ameliyat olduğunu ve sezonun geri kalanını kaçıracağını duyurdu.



Miller bu sezon 27 maçta 21.0 sayı, 4.9 ribaund, 3.6 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları kaydederken, maç başına 3.9 üçlük isabetiyle NBA'de bu alanda beşinci sırada yer aldı.



Kariyer ortalamaları 18.3 sayı, 4.4 ribaund ve 2.7 asist olan Miller, geçtiğimiz sezon çaylak ilk beşine seçilmiş, üç ay Doğu Konferansı Ayın Çaylağı ödülünü kazanmış ve All-Star Hafta Sonu'nda Yükselen Yıldızlar Maçı'nda yer almıştı.



