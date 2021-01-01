Bradley Beal'ın normal sezon için durumu belirsiz!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, geçirdiği hafif hamstring gerginliği sakatlığı sonrası günbegün değerlendirmeye alınacağı belirtildi.



Geçtiğimiz gün MR çekilen 27 yaşındaki oyuncunun hamstring sakatlığının ciddi olmadığı anlaşılmış olsa da, Wizards'ın son üç normal sezon maçındaki durumunun belirsiz olduğu bildirildi.



Wizards sırasıyla Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers ve Charlotte Hornets'a karşı oynayacak.



Wizards, yıldız oyuncunun bu geceki Hawks maçında oynamayacağını duyurmuştu.



Cumartesi gecesi Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta 50 sayı kaydetmiş olan Beal, dördüncü çeyreğin sonlarında hamstringinden sakatlandıktan sonra, uzatma periyodunda forma giymemişti.



