Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bradley Beal'ın normal sezon için durumu belirsiz!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, geçirdiği hafif hamstring gerginliği sakatlığı sonrası günbegün değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, geçirdiği hafif hamstring gerginliği sakatlığı sonrası günbegün değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Geçtiğimiz gün MR çekilen 27 yaşındaki oyuncunun hamstring sakatlığının ciddi olmadığı anlaşılmış olsa da, Wizards'ın son üç normal sezon maçındaki durumunun belirsiz olduğu bildirildi.

Wizards sırasıyla Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers ve Charlotte Hornets'a karşı oynayacak.

Wizards, yıldız oyuncunun bu geceki Hawks maçında oynamayacağını duyurmuştu.

Cumartesi gecesi Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta 50 sayı kaydetmiş olan Beal, dördüncü çeyreğin sonlarında hamstringinden sakatlandıktan sonra, uzatma periyodunda forma giymemişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal