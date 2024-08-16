Bournemouth, rekor transferi resmen duyurdu!

Premier Lig'de yeni sezon öncesinde Bournemouth, rekor bir transferi tamamladı.



Porto'dan yapılan açıklamada Evanilson'un transferi için Bournemouth'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Bournemouth'un transfer için 37 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği, anlaşmanın toplam bedelinin 47 milyon euro olduğu aktarıldı.



Sağlık kontrolleri ve resmi imza için İngiltere'ye giden Evanilson'un transferi kısa süre içinde Bournemouth tarafından da açıklanacak.



Porto'da toplamda 154 maça çıkan Evanilson, 60 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.





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