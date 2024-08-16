Bournemouth, rekor transferi resmen duyurdu!

Porto, 24 yaşındaki forvet Evanilson'un Bournemouth'a transfer olduğunu açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bournemouth, rekor transferi resmen duyurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2024 19:06
Premier Lig'de yeni sezon öncesinde Bournemouth, rekor bir transferi tamamladı.

Porto'dan yapılan açıklamada Evanilson'un transferi için Bournemouth'la anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bournemouth'un transfer için 37 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği, anlaşmanın toplam bedelinin 47 milyon euro olduğu aktarıldı.

Sağlık kontrolleri ve resmi imza için İngiltere'ye giden Evanilson'un transferi kısa süre içinde Bournemouth tarafından da açıklanacak.

Porto'da toplamda 154 maça çıkan Evanilson, 60 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery