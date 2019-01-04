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Bournemouth, Liverpool'dan iki transfer yaptı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool'dan Dominic Solanke ve Nathaniel Clyne'i renklerine bağladı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Bournemouth, Liverpool'dan iki transfer yaptı!
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04 Ocak 2019 21:11
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, forvet oyuncusu Dominic Solanke'yi renklerine bağladı.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Solanke'nin transferi için Bournemouth'un kasasından 23 milyon euro çıktığı çıktı. Liverpool'un 2 sezon önce 3 milyon euroya transfer ettiği Solanke, ligde sadece 1 gol kaydetmişti.

2. TRANSFER CLYNE

İlk yarının flaş takımlarından Bournemouth, ayrıca Liverpool'dan sağ bek Nathaniel Clyne'ı da renklerine bağladı. 27 yaşındaki sağ bek, sezon sonuna kadar Bournemouth için forma giyecek.




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