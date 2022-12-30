BOTAŞ, 18 sayı farkla kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Rize Belediyespor'u 70-52 yendi.
Salon: Rize Yenişehir
Hakemler: Ali Şakacı, Seda Esen, Hasan Ok
Rize Belediyespor: Niray Sena Aral, İsra Kopuz, Morgan, Cansu Öncel 2, Eydina Topçu, Şima Nur Yılmaz, Deniz Üstün 11, Arzu Asiye Özdemir 2, Sherrill 14, Benson 5, Sümeyya Özcan 18
BOTAŞ: Meltem Avcı 4, Melis Gülcan 12, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 3, Sevgi Uzun 18, Sehernaz Çidal 4, Macaulay 10, McCall 14
1. Periyot: 12-18
Devre: 23-38
3. Periyot: 31-53
Salon: Rize Yenişehir
Hakemler: Ali Şakacı, Seda Esen, Hasan Ok
Rize Belediyespor: Niray Sena Aral, İsra Kopuz, Morgan, Cansu Öncel 2, Eydina Topçu, Şima Nur Yılmaz, Deniz Üstün 11, Arzu Asiye Özdemir 2, Sherrill 14, Benson 5, Sümeyya Özcan 18
BOTAŞ: Meltem Avcı 4, Melis Gülcan 12, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 3, Sevgi Uzun 18, Sehernaz Çidal 4, Macaulay 10, McCall 14
1. Periyot: 12-18
Devre: 23-38
3. Periyot: 31-53
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