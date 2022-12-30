BOTAŞ, 18 sayı farkla kazandı

BOTAŞ, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Rize Belediyespor'u 70-52 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, 18 sayı farkla kazandı
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30 Aralık 2022 19:54
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Rize Belediyespor'u 70-52 yendi.

Salon: Rize Yenişehir

Hakemler: Ali Şakacı, Seda Esen, Hasan Ok

Rize Belediyespor: Niray Sena Aral, İsra Kopuz, Morgan, Cansu Öncel 2, Eydina Topçu, Şima Nur Yılmaz, Deniz Üstün 11, Arzu Asiye Özdemir 2, Sherrill 14, Benson 5, Sümeyya Özcan 18

BOTAŞ: Meltem Avcı 4, Melis Gülcan 12, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 3, Sevgi Uzun 18, Sehernaz Çidal 4, Macaulay 10, McCall 14

1. Periyot: 12-18

Devre: 23-38

3. Periyot: 31-53

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