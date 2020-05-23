Borussia Dortmund açıkladı: "Mario Götze, sezon sonunda ayrılacak"

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Mario Götze'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Borussia Dortmund açıkladı: 'Mario Götze, sezon sonunda ayrılacak'
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23 Mayıs 2020 16:51
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Alman futbolcu Mario Götze'nin bu yaz serbest kalacağını ve sözleşme yenilenmeyeceğini açıkladı.

Alman basınına konuşan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, "Mario Götze, bu yaz takımdan ayrılacak. Bu karar, her iki tarafın karşılıklı olarak görüşüp, aldığı bir karardır. Mario gerçekten iyi bir insan." ifadelerini kullandı.

İTALYANLAR PEŞİNDE

Dortmund'dan ayrıldıktan sonra transfer olacağı kulüp merak edilen Götze için İtalya Serie A takımları sıraya girmiş durumda. Götze için en ciddi adayın Milan olduğu ifade edilirken, Lazio ve Roma'nın da oyuncuya ilgisinin olduğu belirtildi.

Bu sezon Dortmund formasıyla 20 maça çıkan Götze, 3 gol - 1 asist yaptı.

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