Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanına konuk oldu.
Dortmund, 67. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 84. dakikada Julian Brandt'ın attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 40 puana yükseldi. Werder Bremen, 27 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt deplasmanında puan arayacak.
Görsel Kaynak: Borussia Dortmund / Twitter
Dortmund, 67. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 84. dakikada Julian Brandt'ın attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, 40 puana yükseldi. Werder Bremen, 27 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt deplasmanında puan arayacak.
Görsel Kaynak: Borussia Dortmund / Twitter
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