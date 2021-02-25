Borç batağındaki kulüpler için örnek model: Boupendza

Hatayspor, sahadaki futboluyla beğeni toplarken yönetim de transferdeki başarısıyla kulüplere ışık tuttu... Ki o isim Gökhan Zan tarafından izlenip beğenilmiş ve yönetime "Kötü çıkarsa parasını cebimden veririm" diyerek garanti verilen Aaron Boupendza'ydı. 350 bin avroya mal olan Gabonlu, Hatayspor'daki performansıyla transferin gözdesi oldu. Adı büyük kulüplerle de anılıyordu ama Rus ekibi Krasnodar'a 8 milyon avroya satıldı.



100 bin avroydu



Oysaki o sürekli kiralık gitmekten sıkıldığı için futbolu bırakmayı bile düşünüyordu. Geldiğinde piyasa değeri 100 bin avro olan Boupendza 23 maçta 18 gol atarak yıldızını parlattı hem kendi kazandı hem de kulübü Hatayspor. Ve bu transfer diğer kulüplere de özellikle pandemi döneminde ışık oldu. Borç batağından kurtulmak için formül arayan kulüpler, Hatayspor'un yaptığı gibi 'bul, şans ver, parlat ve sat' yoluyla çok kârlı işlere imza atabilirler.



