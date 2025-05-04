Boluspor, Yeni Malatyaspor'a adeta gol oldu yağdı!

Trendyol 1.Lig'in 37. hafta maçında Boluspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.



Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor 10-1 kazandı.



Boluspor'a galibiyeti getiren goller; 11. dakikada Oğuz Güçtekin, 19. dakikada Jefferson, 28. dakikada Paul Mukairu, 60. ve 90. dakikalarda Khouma Babacar, 76. dakikada penaltıdan Florent Hasani, 78. dakikada yeniden Paul Mukairu ve 85. dakikada Vüsal Iskandarlı, 90+'4'te Siraçhan Nas ve 90+7'de Hüsamettin Yener'den geldi



Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise dakika 45+3'te Enes Savucu attı.



Mücadelenin 52. dakikasında Yeni Malatyaspor'da Muhammed Göktürk Gök kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu galibiyetin ardından Boluspor, 58 puana yükselerek 8.sırada konumlandı. Yeni Malatyaspor, -21 puanda kaldı.



Trendyol 1.Lig'in son haftasında Boluspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.