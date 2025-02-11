Boluspor, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Geosis Boluspor'da teknik direktör Arif Ufuk Kahraman ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, teknik direktör Kahraman ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.



Kahraman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen paylaşımda, kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.



Boluspor, ligin 5'inci haftasında takımın başına getirdiği Kahraman ile çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 28 puan topladı.



