Boluspor, stoper Işık Kaan Arslan'ı renklerine bağladı

Boluspor, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan'ı 2 yıllık sözleşme ile transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, stoper Işık Kaan Arslan'ı renklerine bağladı
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01 Ağustos 2024 13:48
 Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Işık Kaan Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, 28 Ocak 2001 doğumlu oyuncunun futbola Galatasaray altyapısında başladığı aktarıldı.

Arslan'ın; Ergene Velimeşe, Sarıyer, Fethiyespor ve Van FK kulüplerinde kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.

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