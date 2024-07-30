Boluspor, Estrela'yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı (Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras) renklerine bağladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Estrela'yı kadrosuna kattı
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30 Temmuz 2024 00:33
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı (Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras) renklerine bağladı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Erzurumspor FK'de forma giyen 29 yaşındaki Estrela ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Angolalı oyuncunun 12 kez milli takımda görev yaptığı ifade edildi.

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