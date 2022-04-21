Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.



Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Boluspor, 2-0'lık skorla kazandı. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri, 64. dakikada Gökhan Karadeniz ve 90. dakikada Berk Yıldız kaydetti.



Alınan bu sonuç ile üst üste ikinci maçından galip ayrılan Boluspor, 38 puana yükseldi. Eyüpspor ise 51 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, kendi sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.



Stat: Eyüp



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık



Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov (Dk. 74 Uğur Akdemir), Mananga, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 89 Mezague), Bekir Yılmaz (Dk. 29 Taşkın İlter), Thill, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Sekidika), Umut Bulut, Enes Keskin (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Dibba



Beypiliç Boluspor: Selmani, Zahit Çınar (Dk. 90+1 Hakan Bilgiç), Fethi Özer, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Tugay Kaçar (Dk. 80 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi (Dk. 70 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 90+1 Erdem Can Polat), Bregu, Balaj



Goller: Dk. 64 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)



Sarı kart: Dk. 82 Thill (Eyüpspor)





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