Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Michel Landel, 61. dakikada Joel Ngandau ve 90. dakikada Ibrahima Balde attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, 15 puana yükseldi. Denizlispor, 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Denizlispor, sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.
Stat: Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem Özbay
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayanba (Dk. 77 Arda Köksal), Bregu (Dk. 82 Melih Okutan), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 82 Balde), Bülent Cevahir (Dk. 90 Posmac)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Okan Derici, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 81 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu,
Goller: Dk. 40 Landel, Dk. 62 Kayanba, Dk. 90 Balde (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor), Dk. 54 Kayanba (Boluspor)
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Michel Landel, 61. dakikada Joel Ngandau ve 90. dakikada Ibrahima Balde attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, 15 puana yükseldi. Denizlispor, 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Denizlispor, sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.
Stat: Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem Özbay
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayanba (Dk. 77 Arda Köksal), Bregu (Dk. 82 Melih Okutan), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 82 Balde), Bülent Cevahir (Dk. 90 Posmac)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Okan Derici, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk. 81 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu,
Goller: Dk. 40 Landel, Dk. 62 Kayanba, Dk. 90 Balde (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 22 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor), Dk. 54 Kayanba (Boluspor)
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