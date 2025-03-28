Boluspor - Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol 1.Lig'in 31. hafta maçında Bandırmaspor, Boluspor'a konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 51'e yükseltti. Boluspor, puanını 45 yaptı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Boluspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.
Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 51'e yükseltti. Boluspor, puanını 45 yaptı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Boluspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.