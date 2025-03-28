Boluspor - Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol 1.Lig'in 31. hafta maçında Bandırmaspor, Boluspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Boluspor - Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı
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28 Mart 2025 17:58
Trendyol 1.Lig'in 31. hafta maçında Bandırmaspor, Boluspor'a konuk oldu.

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 51'e yükseltti. Boluspor, puanını 45 yaptı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Boluspor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.
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