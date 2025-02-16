Boluspor-Amed maçı başladığı gibi bitti

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Boluspor, sahasında Amed SK ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor-Amed maçı başladığı gibi bitti
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16 Şubat 2025 15:26
Son güncelleme 16 Şubat 2025 15:54
Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Boluspor, Amed SK'yi konuk etti.

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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Amed SK, bu sonucun ardından puanını 35'e yükseltti. Boluspor ise puanını 34 yaptı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Amed SK, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı

Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 90 Iskandarlı), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Babacar), Jefferson, Hasani (Dk. 79 Liço), Mukairu, Onur Ulaş, Aleksic, Enes Alıç (Dk. 79 Berk Yıldız), Fethi Özer, Balbudia (Dk. 89 Eren Erdoğan)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie (Dk. 46 Poko), Mehmet Murat Uçar, Traore, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 80 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 69 Alberk Koç), Moreno (Dk. 90+2 Veli Çetin)

Kırmızı kartlar: Dk. 51 Traore, Dk. 89 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Dk. 70 Balbudia (Geosis Boluspoor)

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