Boluspor-Amed maçı başladığı gibi bitti

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Boluspor, Amed SK'yi konuk etti.
Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
AMED SK MAÇ ÖNCESİ PANKART AÇTI
Amed SK, bu sonucun ardından puanını 35'e yükseltti. Boluspor ise puanını 34 yaptı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Amed SK, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 90 Iskandarlı), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Babacar), Jefferson, Hasani (Dk. 79 Liço), Mukairu, Onur Ulaş, Aleksic, Enes Alıç (Dk. 79 Berk Yıldız), Fethi Özer, Balbudia (Dk. 89 Eren Erdoğan)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie (Dk. 46 Poko), Mehmet Murat Uçar, Traore, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 80 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 69 Alberk Koç), Moreno (Dk. 90+2 Veli Çetin)
Kırmızı kartlar: Dk. 51 Traore, Dk. 89 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 70 Balbudia (Geosis Boluspoor)
Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
AMED SK MAÇ ÖNCESİ PANKART AÇTI
Amed SK, bu sonucun ardından puanını 35'e yükseltti. Boluspor ise puanını 34 yaptı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Amed SK, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 90 Iskandarlı), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Babacar), Jefferson, Hasani (Dk. 79 Liço), Mukairu, Onur Ulaş, Aleksic, Enes Alıç (Dk. 79 Berk Yıldız), Fethi Özer, Balbudia (Dk. 89 Eren Erdoğan)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie (Dk. 46 Poko), Mehmet Murat Uçar, Traore, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 80 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 69 Alberk Koç), Moreno (Dk. 90+2 Veli Çetin)
Kırmızı kartlar: Dk. 51 Traore, Dk. 89 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 70 Balbudia (Geosis Boluspoor)