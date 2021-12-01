Bolu'da 6 gol ve tur

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor, kendi sahasında 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bolu'da 6 gol ve tur
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01 Aralık 2021 17:03
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, sahasında TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi 4-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Bahtiyar, Mehmet Yıldırım, Hasan Erdoğan

Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Diarrassouba, Hakan Biliç, Arda Şengül, Novak (Dk. 75 Bertu Özyürek), Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Arda Köksal (Dk. 38 Berk Yıldız), Ensar Bilir, Diyar Kaba, Erkam Reşmen

52 Orduspor FK: Batuhan Bahtiyar, Taner Kahriman, Hüseyin Süre, Muzaffer Kahrıman, Furkan Tütüncü, Gökhan Yıldız, Fırat Öncü (Dk. 46 Gökhan Özer), Efe Kayahan, Ömer Yıldırım (Dk. 46 Emre Tosun), Mehmet Atik, Eray Aktaş, (Dk. 72 Yiğit Tiryaki)

Goller: Dk. 3 Arda Köksal, Dk. 26 Novak, Dk. 82 Bertu Özyürek, Dk. 90 Diyar Kaba (Penaltıdan) (Beypiliç Boluspor), Dk. 46 Muzaffer Kahrıman, Dk. 72 Furkan Tütüncü (52 Orduspor FK)

Sarı kart: Dk. 77 Ensar Bilir (Beypiliç Boluspor)


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