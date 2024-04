Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadele veren Fenerbahçe ile alt sıralar ile puan farkını açmak isteyen Adana Demirspor karşılaştı. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alexander Djiku, 51. dakikada Edin Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun kaydetti.Adana Demirspor'un golleri 25. dakikada Mario Balotelli ve 80. dakikada Yusuf Barasi'den geldi.Fenerbahçe'de Sebastien Szymanski ve Jayden Oosterwolde gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştüler.Ligde arka arkaya 6 maçını kazanan, 20 haftadır kaybetmeyen Fenerbahçe puanını 82'ye yükseltti ve haftayı yine Galatasaray'ın (84) 2 puan gerisinde kapattı.Üç hafta sonra kaybeden Hikmet Karaman yönetimindeki Adana Demirspor 39 puanda kaldı.Süper Lig'de bir sonraki hafta fisktüründe Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Adan aDemirspor, Kayserispor'u ağırlayacak.Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da ezeli rakibi Galatasraay ile Süper Kupa maçında karşılaşacak.1- Galatasaray (84)2- Fenerbahçe (82)Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Kartal, savunmayı ise Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsüyle kurdu.Orta sahada Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic'e formayı veren tecrübeli teknik adam, forvette ise Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'indeki isimlerden Livakovic müsabakaya yedek başlarken, cezalı Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İsmail Yüksek ve Fred, kadroda yer almadı. Trabzonspor deplasmanında oyuna sonradan girip 3 puanı getiren Michy Batshuayi de dün antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynanacak çeyrek final ilk maçına yetişecek.Fenerbahçe'de Livakovic'in yanı sıra Furkan Onur Akyüz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Becao, Serdar Dursun, Muhammet Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde kulübedeki diğer isimler oldu.Trabzonspor ile oynanan lig mücadelesinin ardından çıkan olaylar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, gündüz saatlerinde 1 maç ceza alırken, Tahkim Kurulu tarafından bu futbolcuların cezasıyla ilgili uygulamanın durdurulması kararı alındı.Tahkim Kurulu kararının ardından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Yukatel Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başladı.Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez yedek kaldı.Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında oynanan mücadelede kadroya giren Livakovic, başkentte süre almazken, bu tarihten sonra oynanan bütün lig maçlarında 90 dakika forma giydi.Livakovic, 27 maç sonra bir lig mücadelesinde kulübede oturdu.Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde saha zeminine Türkçe ve İngilizce olarak 'Adil rekabet' yazdı.Ülker Stadı'nda dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında da adil rekabet çağrısı yapan sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor müsabakasında çağrısını yineledi.FENERBAHÇE İNANILMAZ BAŞLADI!Taraftarının önünde büyük bir moralle maça başlayan Fenerbahçe, Adana Demirspor kalesini adeta abluka altına aldı. İlk dakikadan itibaren Adana Demirspor yarı sahasında baskı yapan Fenerbahçe, rakip takıma oldukça zor anlar yaşattı.Maçın ilk düdüğünden itibaren Shahruddin Magomedaliev'in koruduğu kaleye tehlikeli şutlar gönderen Fenerbahçe'de 3. dakikada Sebastian Szymanski'nin şutunda top üst direkten döndü. Szymanski'nin ardından Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin şutları da Adana Demirspor kalesinde büyük tehlike yarattı.Dakikalar geçtikçe baskıyı arttıran Fenerbahçe, ilk yarıda aradığı golü defans oyuncusu Alexander Djiku ile buldu. Mçaın 17. dakikasında hücum yönünün solundan Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı meşin yuvarlağı arka direkte Djiku boş kaleye ağlara gönderdi. Bu golün ardından Djiku büyük bir sevinç yaşadı.Fenerbahçe baskılı oyununun ardından bulduğu golün mutluluğun uzun süre yaşayamadı. Karşılaşmanın 25. dakikasında İrfan Can Eğribayet büyük bir hata yaptı ve Mario Balotelli bu hatayı affetmedi. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı. Golün ardından Adana Demirsporlu futbolcular Balotelli ile birlikte yere oturdu ve golü kutladılar.İlk yarının sonlarına doğru baskıyı yeniden arttıran Fenerbahçe, 37. dakikada bir kez daha direğe takıldı. Sağdan İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc, penaltı noktasındaki Dzeko ile buluşturdu. Tecrübeli santrforun dönerek şutunda meşin yuvarlak ikinci kez direkten oyun alanına geldi. İlk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.İkinci yarı başlarken Adana Demirspor'da kaleci Shahruddin Magomedaliev sakatlandığı için oyuna devam edemed ve yerini Vedat Karakuş'a bıraktı. Mücadelenin 52. dakikasında İrfan Can Kahveci, kazanılan taç atışında topu bekletmeden Edin Dzeko'ya gönderdi. İki rakibinden sıyrılan Bosnalı golcü ,sol ayağıyla yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi. Bu golle Kadıköy'de büyük bir sevinç yaşandı.Oyunu istediği tempoda götüren ve Adana Demirspor kalesine zaman zaman etkili gelen Fenerbahçe, dakikalar 70'i gösterdiğinde Dusan Tadic'in oldukça uzak mesafeden attığı golle durumu 3-1 yaptı. Savunma arkasına atılan topa kaleci Vedat, hareketlendi ve topu uzaklaştırmak isterken Dusan Tadic'in önüne bıraktı. Tadic orta sahaya yakın bir noktadan vuruşunu yaptı ve topu boş ağlara gönderdi.Fenerbahçe sahasında oynadığı maçta iki farklı üstünlükk kurmasına rağmen son anlarda stres yaşadı. Adana Demirspor, 80. dakikada bulduğu golle mücadelede skoru 3-2'ye getirdi. Sağ kanattan topu alan Yusuf Sarı son çizgiye inip yerden sert bir orta yaptı. Arka direğe açılan topu Yusuf Barasi iyi takip etti ve farkı bire indiren golü attı.Fenerbahçe'de 81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuan giren Serdar Dursun, Adana Demirspor ile oynadıkları maçın sonucunu belirledi. Sebastian Szymanski'nin kazanılan serbest vuruşta arka direğe gönderdiği topa iyi yükselen Serdar Dursun, dar açıdan topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, 4-2'lik skorla 3 puana ulaştı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı.3. dakikada orta alanda geniş boşluk yakalayan Zajc, topu rakip ceza sahası yakınlarına kadar sürdükten sonra aradan savunma arkasına kaçan Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra penaltı noktasının solunda sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında Szymanski'nin şutunda savunmaya çarpan top, sol çaprazda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.12. dakikada sağdan topla hareketlenen ve ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin yerden yakın direğe şutunda, top yandan auta çıktı.15. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı meşin yuvarlağı arka direkte Djiku boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.25. dakikada Yukatel Adana Demirspor beraberliği buldu. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.27. dakikada soldan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ön direkte Szymanski'nin arkaya aşırdığı topun gelişine penaltı noktası civarında Dzeko'nun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.37. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc, penaltı noktasındaki Dzeko ile buluşturdu. Tecrübeli santrforun dönerek şutunda meşin yuvarlak ikinci kez direkten oyun alanına geldi.44. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayından sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.