Bojan Krkic, Barcelona'ya geri döndü!

Barcelona'nın eski oyuncusu Bojan Krkiç, bu kez yorumcu olarak İspanyol ekibinin yolunu tuttu.



İspanyol ekibi, sakatlığı sebebiyle Vissel Kobe'de forma giyemeyen eski oyuncusu Bojan Krkic'in Barça TV'de yorumculuk yapacağını duyurdu.



BOJAN KRKİC KİMDİR?



Katalan kulübünün formasıyla büyüyen Krkic, ilk çıkışını 2007'de Frank Rijkaard'ın ona şans verdiği Barcelona formasıyla yaptı.



Barcelona'da 2011 yazına kadar forma giyen oyuncu yeterli süreyi alamadığı için İtalya'nın Roma kulübüne transfer oldu.



Ancak, Krkic bundan sonra birçok kulüp değiştirdi ve kayda değer bir kariyer elde etmeyi başaramadı.



Montreal'den ayrıldığı yılın başında kulüpsüz kalan oyuncu, Ağustos ayında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer oldu.



BARÇA TV'DE YORUMCU OLACAK



İspanyol oyuncu şu anda sakatlığı sebebiyle Vissel Kobe'de forma giyemediği için Barcelona'ya yorumcu olarak dönmeye karar verdi.



Katalan kulübü, Krkic'in Barça'ya farklı bir rolle döneceğini ve Japonya'ya dönene kadar Barça TV'de yorumculuk yapacağını açıklayarak herkesi şaşırttı.



Krkic, Barcelona'nın, Benfica'ya ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez Barça TV'de izleyici karşısına çıkacak.





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