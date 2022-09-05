Bodrumspor, yeni kalecisini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Antalyaspor'dan Portekizli kaleci Diogo Sousa'yı 1 yıllığına kiraladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrumspor, yeni kalecisini açıkladı
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05 Eylül 2022 19:59
Spor Toto 1. Lig'de lider Bodrumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlılar geçen sezon Antalyaspor forması giyen Portekizli kaleci Diogo Sousa'yı 1 yıllığına kiraladı. Antalyaspor'da 1 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen 24 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonu da alındı.

 

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