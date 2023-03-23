Bodrumspor, Erzurumspor FK maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 26 Mart Pazar günü sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçı kazanmayı hedefliyor.



Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürüyor.



Bodrumspor'da Aminu Umar ve Dever Orgill sakatlıkları, Celal Dumanlı ise kırmızı kart cezası nedeniyle Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.



Ligde 41 puanla 7'nci sırada bulunan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi.



Taşdemir, üç maç aradan sonra ligde yeniden galip gelmek istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Doğrularımızın daha fazla olduğu üç maçı da kaybettik. En kısa sürede bu mağlubiyetleri kapatıp, galibiyet serisine başlarsak o zaman istediğimiz şeyler olabilir. Erzurumspor, hoca değişikliğinden sonra çok farklı bir ivme gösterdi. Son maçta, daha önceki Erzurumspor'dan çok daha farklı bir oyun gördük. Biz, oyun şablonumuz doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapıp galip gelmeye çalışacağız."



Yeşil-beyazlı futbolculardan Cenk Şen ise son haftalardaki kötü sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.



Play-off iddialarının devam ettiğine dikkati çeken Cenk Şen, "Play-off için elimizden geleni yapacağız. Erzurum maçına takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Galibiyet almak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.





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