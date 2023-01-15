Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ege ekibi 3-1 kazandı.



Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 32'de Kenan Özer, 71'de Koray Kılınç ve 90+10'da Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.



Yeni Malatyaspor adına tek golü ise 45+4'te Yakup Alkan penaltıdan attı.



Bu skorla birlikte puanını 35'e yükselten Bodrumspor, 3. sıraya yerleşti. 15 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise 16. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Bodrumspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Adanaspor'a konuk olacak.









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