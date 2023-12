Bodrum FK, Yılmaz Vurallı Menemen'i geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde Trendyol 1. Lig takımı Bodrum FK, sahasında Yılmaz Vural yönetimindeki TFF 2. Lig temsilcisi Menemen FK'yi 2-1 mağlup ederek 5. eleme turuna yükseldi.



Stat: Bodrum İlçe



Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Efe Kurtuluş, Nezihi Aytar



Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Süleyman Özdamar, Omar Imeri, Aldair (Dk. 83 Bilal Güven), Haqi Osman, Pedro Brazao (Dk. 90+2 Arda Çetin), Musah Mohammed, Adem Metin Türk (Dk. 73 Yusuf Bozkurt), Muhammed Gönülaçar, Halil İbrahim Sevinç



Menemen FK: Bora Göymen, Okan Dernek (Dk. 68 İbrahim Has), Feyyaz Belen, Mertcan Açıkgöz (Dk. 68 Muhammed Emir Terzi), Sedat Şahintürk, Özkan Yıldırım, Orhan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 67 Emre Keskin), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Mehmet Alp Kurt, Samed Ali Kaya (Dk. 60 Onur Akdeniz)



Goller: Dk. 13 Sedat Şahintürk (Menemen FK), Dk. 45+4 Aldair (Penaltıdan), Dk. 60 Pedro Brazao (Penaltıdan) (Bodrum FK)



Kırmızı kart: Dk. 58 Feyyaz Belen (Menemen FK)



Sarı kartlar: Dk. 47 Okan Dernek, Dk. 90+1 İbrahim Has (Menemen FK), Dk. 90+2 Halil İbrahim Sevinç (Bodrum FK)









